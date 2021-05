Cade in buca di sette metri per grata aperta, bimbo è grave

(ANSA) - TREVISO, 07 MAG - Un bambino è precipitato questo pomeriggio a Vittorio Veneto in una bocca di lupo profonda sette metri lasciata scoperta per cause da accertare in una piazza del centro della cittadina trevigiana.

Il piccolo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso con l'elicottero. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).