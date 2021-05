Bike tour Venezia-Cortina celebra Giornata della Croce Rossa

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Un bike tour da Venezia a Cortina, con 7 volontari che pedaleranno a staffetta, per celebrare Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. E' l'iniziativa promossa dal Comitato Regionale Veneto della Cri, che ha deciso di organizzare questo evento ciclistico che attraverserà la regione dal mare alla montagna, per valorizzare il patrimonio storico e Unesco che contraddistingue il Veneto.

Sette vlontari che pedaleranno, portando con loro il significato dei 7 princip della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità.: Partiranno da Venezia il giorno 8 maggio con arrivo a Cortina il 9 maggio, Oggi, come non ma - sottolinea il Comitato Regionale - è vivo il bisogno di sentirsi parte di qualcosa di grande, di fermarsi, tirare il fiato e guardare indietro allo straordinario, quanto faticoso, lavoro svolto negli ultimi mesi.

Ecco perché nei giorni 8 e 9 maggio 2021, attraversando il territorio regionale, l'intento è quello di si vuole rendere omaggio, ringraziare ed essere accanto a uomini e donne che, dopo oltre 160 anni, hanno incarnato i principi e i valori nati con la Croce Rossa sui campi di battaglia della loro terra.

