Vaccini: Veneto, ieri somministrate quasi 40.000 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAG - Hanno sfiorato quota 40.000 (39.896) le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nella giornata di ieri in Veneto. La regione è arrivata così ad aver consumato finora 1.792.111 dosi, l'88,5% di quelle arrivate nei magazzini dall'inizio della campagna. L'11% della popolazione (537.571 persone) ha completato il ciclo di immunizzazione con i richiami, mentre il 24,9% (1.217.341) ha ricevuto almeno una inoculazione. Quanto alle fasce d'età, gli over 80 con almeno una dose sono sono il 95,8%, mentre nella classe 70-79 si arriva al 73,8% e in quella 60-69 al 34,4%. (ANSA).