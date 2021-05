Cinema: torna 'Corti a Ponte', festival online cortometraggi

(ANSA) - PADOVA, 04 MAG - Si terrà dal 10 al 22 maggio 2021 la quattordicesima edizione di "Corti a Ponte", festival internazionale di cortometraggi. Il festival per il 2021 è offerto in un'edizione online per raggiungere il pubblico senza necessità di muoversi da casa, garantendo la sicurezza di tutti.

Una formula di successo, che nel 2020 ha visto superare le 4500 iscrizioni online da tutto il mondo e di tutte le età. In aumento il numero di cortometraggi inviati per la selezione.

Quest'anno hanno partecipato 2624 corti, pervenuti da 101 paesi diversi, tra cui Nepal, Malesia, Egitto e Colombia In 9 mesi, 17 selezionatori volontari hanno visionato i contenuti per 300 ore per offrire un programma di alta qualità e valore culturale.

"Il tema scelto per la quattordicesima edizione di "Corti a Ponte" è la Tecnologia - racconta Raffaella Traniello - che intendiamo come quell'ingranaggio che vede da un lato il cervello, il pensiero umano, e dall'altro gli strumenti prodotti da esso, che, a loro volta, generano nuovi pensieri, dando vita a nuovi oggetti e nuovi strumenti. Un ciclo potenzialmente infinito".

La proiezione dei cortometraggi sarà online, con biglietto gratuito, dal 10 al 21 maggio, prenotabile sul sito del Festival (www.cortiaponte.it). (ANSA).