Ferretti: a Salone Venezia in anteprima nuovo megayacht 1000

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAG - Verrà esposto in antemprima al prossimo salone nautico di Venezia il nuovo superyacht Ferretti 1000, il più grande mai fabbricato dai cantieri del Gruppo di Forlì. Lo ha annunciato il CEO Alberto Galassi, nel corso della presentazione del salone lagunare.

La presentazione del nuovo yacht sarà in anteprima il 28 maggio, e quindi il 29 e 30, in apertura della rassegna, negli spazi dell'Arsenale veneziano. "L'armatore francese - ha sottolineato Galassi - ha scelto Venezia per esporlo in anteprima. Per la prima volta ci sarà permesso di uscire di casa, per goderci una città meravigliosa, ci avviciniamo in maniera migliore alle fine di questo incubo".

Per Galassi "il Gruppo crede in Venezia. Già il primo Salone ci ha portato tanta fortuna, nel 2021 speriamo sia il rinascimento della nautica. Spero che sia la dimostrazione che fare in sicurezza le cose è meglio che non farle, anche se è più dispendioso. L'Italia deve valorizzare 8.000 chilometri di coste e un prodotto interno lordo di questo settore di circa 5 miliardi. Noi diamo da lavorare a 1.500 persone più 2.500 di indotto, questo Paese non può ignorare queste cose e Venezia non può che presentare i nostri prodotti al meglio. Non esistono eventi commerciali della nautica dal Libano alla Grecia, dalla Slovenia all'Adriatico, un intero mezzo Mar Mediterraneo, quello orientale. Questo è l'unico posto dove presentare le proprie attività", ha concluso.

Oltre al Ferretti 1000, Galassi ha annunciato che a Venezia verrà esposto il primo pattugliatore N800 ibrido che Ferretti ha costruito per l'Arma dei Carabinieri. (ANSA).