ANSA-IL-PUNTO/COVID; Veneto anticipa vaccini 50enni

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAG - Nessun azzardo con l'ottimismo, ma è un dato che la curva dell'infezione in Veneto è in continuo calo. Questo, come dice il presidente Luca Zaia, "non deve far abbassare la guardia", ma anche gli algoritmi confermano che continuerà il calo, e gli esperti confidano che la buona stagione, con la vita all'aperto, darà una mano. "Non è questo però un salvacondotto per non portare più la mascherina e non evitare gli assembramenti, che sono la vera preoccupazione", aggiunge il governatore. Infatti la 'zona gialla' interpretata come 'liberi tutti' mostra le solite crepe: i Carabinieri hanno interrotto una festa abusiva in un capannone abbandonato, sui Colli Euganei, denunciando 13 persone. Nel Cadore, un focolaio di Coronavirus si è propagato dopo una festa di compleanno in casa con una ventina di ragazzi: i contagiati per ora sono 4. Le piazze delle città, con i maxi-plateatici di bar e ristoranti, sono affollate come nel periodo pre-Covid. "Ma il virus c'è ancora" sottolinea sempre Zaia. Il Veneto intanto accelera ancora sui vaccini, e il buon ritmo delle somministrazioni - ieri 37.037 dosi inoculate - fa prevedere un netto anticipo delle vaccinazioni dei 50enni, una delle categorie per numerose, che sarebbe dovuta partire il 31 maggio. Ora è in corso la fase che riguarda la fascia 60-69, il 30% dei quali ha ricevuto almeno una dose. "Faccio appello alla categoria 60-69 perché si prenotino, i posti ci sono, anche a breve termine" ha detto Zaia. Nel caso non ci fossero prenotazioni a sufficienza, si creerebbero degli spazi che non possono essere lasciati vuoti. A quel punto "la vaccinazione dei 50enni sarà anticipata. E' verosimile che si possa iniziare intorno al 15-20 maggio - ha concluso Zaia - ma occorre vedere l'andamento delle prenotazioni". L'ultima settimana è stata quella con il maggior numero di inoculazioni in assoluto, 254.501; nei magazzini delle sanità vi sono attualmente 275mila dosi.

Il bollettino odierno vede 364 casi di contagio nelle ultime 24 ore e 4 decessi. Il totale sale a 413.506 malati dall'inizio della pandemia. L'incidenza dei positivi è del 3,82% su 9.537 tamponi effettuati. Stabile la situazione clinica, con 1.208 ricoverati nei reparti non critici (-1) e 183 (+1) nelle terapie intensive. (ANSA).