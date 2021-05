Incidenti stradali: muore soldato Usa 19enne nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 02 MAG - Un soldato statunitense di 19 anni di stanza alla base Ederle di Vicenza è morto ieri notte mentre due suoi colleghi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Camisano Vicentino. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l'auto che si è rovesciata davanti ad una farmacia, dopo aver prima colpito una vettura in sosta, un palo della pubblica illuminazione e un segnale stradale. La polizia stradale insieme ai carabinieri della Ederle hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se siano coinvolte altre auto. (ANSA).