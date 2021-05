Covid: Veneto, 329 positivi e 15 decessi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 MAG - Sono 329 i contagiati registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta i positivi ad un totale di 413.142. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione Veneto, I decessi sono 15, facendo salire il numero totale dei morti a 11.365. I casi attualmente positivi sono 21.740 (-36).

Sono 897 (-320) i ricoverati in area non critica, 149 ( -39) quelli in terapia intensiva. (ANSA).