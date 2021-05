Vaccini: Veneto, ieri somministrate 48.520 dosi

(ANSA) - VENEZIA, MAY 1 - Sono 48.520 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano a 1.673.679 il totale delle iniezioni dall'inizio della campagna vaccinale, pari al 90,9% delle forniture disponibili. Lo riferisce il bollettino regionale aggiornato alla mezzanotte.

Di quelle iniettate ieri, 31.751 erano prime dosi e 16.769 i richiami. I residenti ad aver ricevuto almeno una dose sono 1.125.568, pari al 23,1% della popolazione; ad aver completato il ciclo sono 507.818 residenti, pari al 10,4%. Il totale delle vaccinazioni (che comprende anche lavoratori fuori regione e domiciliati) è di 1.150.580 per le prime dosi e 523.099 per i richiami.

Per fasce d'età, gli Over 80 con almeno una dose sono il 95,5%, gli Over 70 il 70,5%, gli Over 60 il 23,6%. I cittadini disabili con almeno una dose sono il 66,8%, i soggetti vulnerabili il 56,1%. (ANSA).