Vaccini: Zaia, in Veneto ieri circa 49 mila somministrazioni

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Il Veneto ha effettuato ieri 48.492 vaccinazioni. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia. "E' sicuramente un primato - ha commentato - almeno rapportato alla popolazione. Ho sentito il generale Figliuolo fino a tarda notte, dandogli gli aggiornamenti. E' un bel risultato, voglio ringraziare quelli che ci hanno messo l'anima. È l'occasione per ricordare che la vaccinazione è la via d'uscita", ha concluso.

Sul fronte delle forniture, Zaia ha annunciato l'arrivo per domani di 150 mila dosi di AstraZeneca, che si aggiungono alle 222 mila già in magazzino. (ANSA).