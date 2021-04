Università Padova, per studenti arriva l'assistente virtuale

(ANSA) - PADOVA, 28 APR - Nell'ambito di un percorso di sviluppo dei propri servizi l'Università di Padova ha reso disponibile per gli studenti un assistente virtuale online, abilitato dall'intelligenza artificiale di Ibm Watson e basato su Ibm cloud. Questo grazie ad un accordo di partenrship stretto tra l'Ateneo patavino e Ibm. L'assistente virtuale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, è stato istruito per rispondere, in italiano e inglese, a domande relative alle immatricolazioni, carriera universitaria, contributi economici e agevolazioni. "Abbattere tempi di attesa e burocrazia, digitalizzare servizi per renderli sempre più accessibili: questo è il senso di un'Università smart, a servizio dello studente - afferma il rettore Rosario Rizzuto - In questi anni abbiamo portato avanti un lavoro costante e prezioso di utilizzo delle nuove tecnologie a favore della comunità accademica. E l'assistente virtuale, che utilizza l'intelligenza artificiale di IBM, è un esempio concreto del nostro modo di operare".

