Terrorismo:figlio Sabbadin,giustizia attesa da tempo

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Gli arresti degli ex brigatisti in Francia" non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese". Così Adriano Sabbadin, figlio del macellaio Lino Sabbadin, ucciso nel 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia) dai Pac, commenta l'operazione dell'antiterrorismo a Parigi. Ora aspetta giustizia piena, "una giustizia - sottolinea - che doveva essere assicurata molto tempo fa". "I nostri morti non sono andati in prescrizione e mi dispiace che Luigi Bergamin - che partecipò all'omicidio Sabbadin ndr. - sia riuscito a fuggire, ma sono fiducioso che possa essere catturato. Questi non sono da considerare ex terroristi". (ANSA).