Dl aperture: a Venezia riapre lo storico caffè Florian

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Prove di riapertura a Venezia e in particolar a Piazza San Marco dove il primo maggio riapre lo storico caffè Florian. Dopo una lunga chiusura forzata a causa del Covid, che ha portato allo spopolamento turistico di Venezia e alla chiusura di tutti i locali di Piazza San Marco, si cerca la normalità sfruttando il plateatico.

All'interno del locale, con le serrande in parte alzate, il personale è al lavoro per ripristinare gli spazi interni con pulizie e qualche piccolo restauro, ma soprattutto per predisporre tavoli e tavolini che verranno collocati di fronte alla Basilica e a Campanile di San Marco. (ANSA).