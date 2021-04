Incidenti stradali: frontale a Musile, un morto e un ferito

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente frontale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Strada provinciale 44 a Musile di Piave (Venezia) fra tre veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Jesolo e San Donà di Piave, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti, dei quali uno era purtroppo deceduto per la violenza dell'urto. L'altro automobilista è stato condotto in codice rosso all'ospedale. (ANSA).