Covid: Zaia, giornata storica, ma attenti non è finita

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - "Oggi è una giornata storica, dalla responsabilità in capo alle istituzioni oggi ognuno porta in capo a se stesso una responsabilità individuale". Lo ha affermato il presidente del veneto Luca Zaia, intervenendo a 'Start' su SkyTg24.

"Questa libertà di movimento - ha ribadito Zaia - non dev'essere un liberi tutti. Oggi abbiamo un trend in discesa, ma nessuno ha la sfera della verità in mano, ricadere in una recrudescenza sarebbe un punto di non ritorno", ha aggiunto.

"Ai cittadini bisogna dire di fare attenzione, non è finita, sperando che la novità della variante indiana non sia così preoccupante", ha detto ancora Zaia. (ANSA).