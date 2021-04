Verona: Juric, il gol di Faraoni era regolare

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "La squadra oggi ha giocato bene, a volte il calcio è così e ci sta che ci sia un momento negativo.

Abbiamo creato tanto, subito poco: faccio i complimenti ai ragazzi, dispiace anche per il gol regolare annullato a Faraoni, Ci vuole coraggio a non dare un gol così...": così ai microfoni di Dazn l'allenatore del Verona, Ivan Juric.

"C'è poco da rimproverare ai ragazzi - aggiunge - cercheremo di fare cinque partite a questi livelli per migliorare ancora la nostra classifica".