Inter, Conte, vittoria vale 95% scudetto

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "L'esultanza? Vale il 95% dello scudetto. Ancora non l'abbiamo conquistato ma siamo vicini".

Antonio COnte commenta così, ai microfoni di Dazn l'esultanza per la vittoria contro il Verona.

"Siamo molto vicini alla conquista dello scudetto - sottolinea - Io non sono scaramantico, dello scudetto ho sempre parlato. Sono arrivato all'Inter sapendo di avere anche solo l'1 per cento di possibilità di vittoria. Ci sono momenti in cui devi capire gli obiettivi - conclude - e i miei sono sempre massimi. Il mio cognome porta a vincere, se non lo fai è un problema". (ANSA).