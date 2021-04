Venezia: da Mims 131,3 mln in 10 anni per vaporetti 'green'

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Venezia riceverà nei prossimi 10 anni 131,3 milioni di euro di fondi nazionali per ammodernare i mezzi di trasporto pubblico marittimo e lagunare, rendendoli sostenibili dal punto di vista ambientale. Lo riferisce il sindaco, Luigi Brugnaro, che ha avuto conferma dal Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.

I fondi sono previsti dalla Convenzione tra il Ministero e la Regione Veneto del 6 novembre 2020, finalizzata all'ammodernamento dei mezzi, anche per renderli ambientalmente sostenibili e in linea con i limiti per le emissioni previsti dalle disposizioni europee. Sono destinati all'acquisto di 62 unità navali di diversa tipologia, al refitting di 37 navi traghetto e motobattelli, all'acquisto o alla ristrutturazione di pontoni mobili galleggianti.

"Grazie al Ministro Giovannini - commenta Brugnaro - per la conferma di questo importantissimo investimento dedicato al trasporto pubblico su acqua. Venezia è una città unica e speciale e il Ministro, con questo provvedimento, ci consente di proseguire nel processo di ammodernamento e maggiore sostenibilità ambientale della nostra flotta".

Per il presidente del Veneto Luca Zaia i fondi "sono un segnale di luce che ci permette di guardare al futuro. È un bel segnale per un Veneto che vuole ripartire e lasciarsi alle spalle questo periodo tragico del Covid". (ANSA).