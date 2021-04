Incidenti stradali: scontro moto-camion, un morto

(ANSA) - VICENZA, 23 APR - Un motociclista vicentino, Pellegrino Zanetti, 62 anni, residente a Fara Vicentino, è morto oggi per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Sandrigo, lungo la provinciale 119. Zanetti era alla guida dei una moto Ducati 849, in direzione Breganze, quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino, in un rettilineo non è riuscito ad evitare l'impatto con un autotreno Volvo, condotto da un 38enne residente a Thiene, che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra.

A seguito dell'urto, violentissimo, il motociclo si è incastrato tra gli assi posteriori della matrice, mentre il conducente è deceduto sul colpo. Illeso il camionista. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale. (ANSA).