A Padova corso per aziende su Robotica e Artificial Intelligence

(ANSA) - MILANO, 23 APR - L'Università degli Studi di Padova avvia un corso di Robotica e Intelligenza artificiale per le aziende, nell'ottica di favorire lo sviluppo e l'affermazione dell'industria 4.0, creando un dialogo tra l'Università e le imprese del territorio.

"L'intelligenza artificiale e la robotica hanno la possibilità di trasformare radicalmente i servizi e i processi produttivi - afferma Emanuele Menegatti, docente di Robotica autonoma all'Università di Padova e direttore scientifico del corso -.

Trasferire i risultati della ricerca accademica verso le aziende ha già dimostrato di saper creare nuovi prodotti, servizi e professionalità, e questo oggi è realizzabile anche in aziende che fino a pochi anni fa erano escluse per dimensione economica o struttura interna". Il corso di Intelligenza artificiale e Robotica per l'Industria 4.0, organizzato dall'ateneo patavino e gestito da UniSMART-Fondazione Università di Padova, "è rivolto a tutti i dipendenti e a tutte le aziende che insistono in territorio nazionale - viene spiegato in una nota - ed è strutturato su tre incontri per un totale di 18 ore, con la presentazione in aula di casi d'uso reali". Le iscrizioni sono aperte fino al 9 maggio e i docenti coinvolti "sono inseriti in una vasta rete di professionisti a livello europeo, creando così le premesse per nuove opportunità di networking tra ricerca e business". Da pochissimi giorni, inoltre, l'Università di Padova è diventata partner del Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale per l'area Industria 4.0. Il corso è volto a creare esperti in Intelligenze artificiali, anche in dialogo con le imprese (pmi e grandi realtà produttive), "per rispondere alla fortissima domanda mondiale di esperti nel settore". (ANSA).