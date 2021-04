Automotive Dealer Day rinviato a settembre, ma in presenza

(ANSA) - VERONA, 22 APR - Si terrà a Veronafiere i prossimi 14-15-16 settembre in presenza, e non a luglio come inizialmente previsto, Automotive Dealer Day, l'evento targato Quintegia dedicato all'intera filiera automotive che si tiene ogni anno a Verona.

Focalizzato sui "Business Expanders", ADD21 sarà organizzato come di consueto con una prima giornata dedicata agli eventi in sinergia con gli interlocutori di filiera (case auto, associazioni di dealer e di categoria), a cui seguiranno due giorni di workshop e tavole rotonde di dibattito. Al centro, strategie, capacità e possibilità di espansione del business, a partire dall'innovazione e dall'apprendimento costante in un contesto sempre più digitalizzato e spinto verso il remix delle attività.

"Gli ultimi dodici mesi, ma anche Automotive Dealer Day - Digital edition dello scorso anno hanno dimostrato le enormi potenzialità dell'online - spiega Tommaso Bortolomiol, partner e vicepresidente Corporate & Industry Relations di Quintegia -, ma abbiamo anche riscoperto la forte esigenza dell'incontro fisico per gli appuntamenti di calibro che soffrono l'appiattimento e l'asetticità dell'esperienza digitale. Per questo - conclude Bortolomiol - abbiamo deciso di attendere settembre, lavorando ad una revisione del layout geografico della manifestazione che garantisca un ambiente sano e sicuro ma anche il mantenimento del format che si è dimostrato vincente in tutti questi anni".

