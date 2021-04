Vaccini: Veneto, ieri somministrate 22.527 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - Sono state 22.527 le dosi di vaccino Anti-Covid somministrate ieri in Veneto, di cui 13.684 richiami, e in regione l'8,4% della popolazione, pari a 411.367 persone, ha completato il ciclo vaccinale. Lo riferisce il bollettino aggiornato alla mezzanotte.

Il totale di dosi iniettate è di 1.352.919, pari al 93,6% delle forniture giunte finora in Veneto. Il 92,2% di popolazione over 80 ha ricevuto almeno una dose, mentre per la fascia 70-79 la percentuale è del 48,3% (ANSA).