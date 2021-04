Oscar: Bottega firma con Coppola vini per cena 93/a edizione

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - Bottega ha creato con Francis Ford Coppola due vini in onore della 93/a edizione degli Oscar. Le bottiglie "The Family Coppola 93rd Awards" sono state prodotte in edizione limitata da Bottega Spa e sono caratterizzate dal colore dorato specchiato. Entrambe sono state ideate e realizzate per dare un tributo anche visivo al talento, alla passione e al duro lavoro che contraddistingue l'intero mondo del cinema. I vini Francis Ford Coppola Winery, prodotte dalla cantina Bottega di Bibano di Godega, sono uno Chardonnay e un Cabernet Sauvignon, entrambi annata 2019. Hanno origine da uve coltivate nella contea di Sonoma, nel primo anno dal 2011 in cui la California non ha patito la siccità, regalando al vino una piacevole complessità, grazie all'elevata qualità dell'uva di quell'anno. L'amicizia con Coppola e Bottega nasce insieme a Stefania Sandrelli che racconta: "La stima e la fiducia reciproca è il file rouge che ci ha permesso di unirci per un piccolo grande brindisi comune". Allo stesso modo Sandro Bottega racconta l'unicità di Francis Ford Coppola: "In ogni suo pensiero c'è l'Italia, la nostra cultura (anche enogastronomica). Francis alle volte beve il vino tagliato con l'acqua, un vero e proprio spritz, come i nostri nonni; è un uomo di grandissima cultura che spende molto tempo sui libri di storia per immaginare il futuro". (ANSA).