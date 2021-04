Vaccini: Veneto, già inoculate1.330.996 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 20 APR - Sono 23.347 i vaccini inoculati ieri in Veneto, dato che porta il totale a 1.330.996. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Le prime dosi nelle 24 ore sono state 6.802 (totale 933.286) e 16.545 le inoculazioni grazie alle quali sono stati completati i cicli vaccinali (397.710).

Complessivamente il Veneto ha utilizzato il 92,1% delle dosi fornite e il totale della popolazione con prima dose è pari al 19,1%. Ad aver completato i cicli vaccinali è l'8,2% degli abitanti della regione. Il 91,4%degli over 80 ha effettuato almeno una vaccinazione; in fascia 70-79 la percentuale è del 47,7%. (ANSA).