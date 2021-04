Pallavolo: donne;Imoco Volley Conegliano è Campione d'Italia

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'Imoco Volley Conegliano è Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Le pantere di Daniele Santarelli vincono 1-3 Gara-2 di Finale Scudetto in casa dell'Igor Gorgonzola Novara e chiudono la serie sul 2-0, sollevando il trofeo dopo quelli del 2016, 2018 e 2019. La sfida del PalaIgor è per due set la naturale prosecuzione di Gara-1, per l'eccezionale livello tecnico espresso in campo e per il perfetto equilibrio tra le due squadre. Dal terzo le gialloblù accelerano e meritano il successo su un'avversaria che non cede di un millimetro e si inchina alle trevigiane ma a testa altissima.

Così come merita il titolo di MVP delle finali Paola Egonu, autrice di 35 punti e semplicemente indifendibile. Per l'opposta della Nazionale è il primo scudetto. Ne mettono insieme quattro De Gennaro e De Kruijf, tre Folie, Hill, Wolosz e coach Santarelli (più due da assistente di Mazzanti). La corazzata gialloblù conquista il terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia e fra 10 giorni andrà all'assalto della Champions League (il primo maggio a Verona contro il VakifBank Istanbul).

