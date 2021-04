Domani pulizia argini nei comuni lungo il Bacchiglione

(ANSA) - PADOVA, 17 APR - Domani, domenica 18 aprile, sarà la giornata di pulizia straordinaria degli argini del Bacchiiglione nei comuni padovani che si affacciano lungo il corso del fiume.

Una iniziativa rivolta alla cittadinanza promossa dal comune di Selvazzano Dentro, in collaborazione con il Comune di Padova e altre amministrazioni municipali. Il Bacchiglione è un luogo di grande interesse storico, culturale e paesaggistico, da Padova a Vicenza. "Puliamo gli Argini del Bacchiglione, da Galileo a Palladio". è il titolo dato alla giornata, che vedrà i partecipanti percorrere i luoghi di interesse storico culturale lungo le sponde del fiume, con l'impegno di ripulire gli argini.

Il Comune di Padova ha coinvolto le associazioni Retake e Amissi del Piovego, che si sono organizzate con i loro volontari e si incontreranno in alcuni punti lungo gli argini con il materiale fornito da AcegasApsAmga per la pulizia,: sacchetti e pinze. L'evento inizierà alle 9 contemporaneamente in tutti i comuni aderenti, durerà per tutta la mattina e verrà realizzato nel rispetto delle normative Covid. (ANSA).