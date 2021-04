Covid: Veneto supera 400 mila contagi da inizio pandemia

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Sono stati superati in Veneto, nel pomeriggio, i 400 mila contagi da Coronavirus: secondo quanto riporta l'ultimo aggiornamento del bollettino regionale delle ore 17:00, da stamani sono stati registrati altri 345 casi, che portano il totale a 400.094.

In giornata si registrano anche 11 nuovi decessi, 11.077 dall'inizio della pandemia. Scendono i ricoverati in area non critica, che sono 1.579, -30 da stamani, mentre salgono a 267 (+6) quelli in terapia intensiva. (ANSA).