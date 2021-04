Studentessa bendata:flashmob fuori Ufficio scolastico Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Bendati davanti all'Ufficio Scolastico del Veneto: è il flashmob organizzato dalla Rete degli Studenti Medi "per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in dad e ribadire come il caso del liceo Montanari di Verona sia uno dei tanti frutti dell'arretrato sistema scolastico italiano". "Aprite gli occhi, questa non è la scuola" è lo slogan lanciato dalle studentesse e dagli studenti della Rete. (ANSA).