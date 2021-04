Covid: Veneto, 883 nuovi positivi e 42 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Sono 883 i nuovi positivi in Veneto, dato che porta il totale da inizio pandemia a 396.677; i morti sono 42, pari ad un totale di 10.994. Sono i dati del Covid nelle ultime 24 ore resi noti stamane dal Presidente Luca Zaia. L'incidenza dei positivi sui tamponi è del 2,47%, ad oggi nella regione vi sono 30.559 positivi. In miglioramento i dati dei ricoverati, pari a 2.076, ovvero -46 rispetto a ieri. Di questo -30 pazienti si registrano in area non critica, -16 nelle terapie intensive. I dimessi sono 19.559. (ANSA).