Vaccini: Veneto, seconda dose al 6,6% della popolazione

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - In Veneto risulta immunizzato con la seconda dose di vaccino il 6,6% della popolazione, pari a 323.178 residenti, e le dosi somministrate in tutto sono 1.178.496, pari al 93,1% delle forniture. Il dato emerge dal report regionale, aggiornato alla mezzanotte.

La popolazione oltre gli 80 anni risulta coperta per l'84,3% con almeno una dose di vaccino. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate 21.574 somministrazioni, di cui 15.215 prime dosi e 6.359 richiami. La settimana appena conclusa - dal 5 all'11 aprile - è quella in cui è stato eseguito il maggior numero di vaccinazioni, con 190.322 iniezioni, e una media di 55,8 ogni 10 mila abitanti. (ANSA).