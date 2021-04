Cresciuti trapianti d'organo in Veneto nonostante il Covid

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - L'emergenza del Covid non ha interrotto nel 2020 l'attività dei trapianti, che è cresciuta rispetto all'anno precedente. Gli organi trapiantati sono stati 496, contro 488 del 2019. I dati sono stati elaborati dal Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto (Crt), che fornisce anche maggiori dettagli: i trapianti di rene sono stati 282 (contro 267 dell'anno precedente), quelli di cuore 49 (41 nel 2019), 132 quelli di fegato (141), 12 quelli di pancreas (7) e 21 quelli di polmone (32).. Il report è stato diffuso alla vigilia della giornata dedicata alla Donazione e al Trapianto di organi, domani, domenica 11 aprile. Nonostante questo impegno e la sensibilità dei cittadini sul tema della donazione di organi, i pazienti in attesa di trapianto in Veneto a fine 2020 erano 1.208, un dato in miglioramento rispetto ai 1.243 in lista alla fine del 2019. (ANSA).