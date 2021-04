Covid: Veneto, +988 positivi e 38 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 APR - Sono 988 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 2,74%. Lo riferisce il Presidente del Veneto Luca Zaia. Gli infetti totali dall'inizio dell'emergenza salgono a quota 393.282. I morti in un giorno sono 38, portando il totale a 10.899. Il numero degli attualmente positivi in Veneto è di 32.918. I ricoverati in meno sono complessivamente 74 (il numero è 2.194:, 1886 in area non critica (-61), 308 in area critica (-13). "Oggi mi sembra un buon bollettino" ha commentato Zaia. (ANSA).