Covid: morto coreografo Ismael Ivo

(ANSA) - VENEZIA, 09 APR - Il coreografo e ballerino Ismael Ivo è morto, in Brasile, a 66 anni per Covid. La Biennale di Venezia, con cui ha collaborato, si dice commossa e il Presidente, il Direttore generale, il Direttore del Settore Danza, il Consiglio d'amministrazione esprimono la loro vicinanza alla famiglia e il loro più profondo cordoglio.

"La notizia dell'improvvisa scomparsa di Ismael Ivo - si legge in una nota - ha colpito profondamente la Biennale di Venezia, dove era stato Direttore del settore Danza dal 2005 al 2012". "Una perdita per tutto il mondo della danza ma anche per una città come Venezia aggiunge la Biennale -, che lo aveva amato per il suo carisma e la sua gioia di vivere, nonché per un'istituzione dove aveva contribuito a far crescere e consolidare a livello internazionale il settore Danza". (ANSA).