Lavoro: Good Vibe Manager, 'efficienza produttiva +7,5%'

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Aumenta l'efficienza decisionale, formativa e relazionale, ottimizza i tempi e le modalità del lavoro altrui anche durante la pandemia, risolve conflittualità e, soprattutto, fa stare bene le persone in azienda. E' il 'Good Vibe Manager', una nuova figura professionale che si occupa di far interagire e funzionare tutti gli ingranaggi lavorando non solo sui processi ma anche sull'umore, attraverso toni ironici, sperimentazioni con il gaming e coinvolgimento orizzontale di tutta l'azienda nei processi decisionali. Ad introdurla ufficialmente, nel 2020, è stata - si legge in una nota - Etifor, società spin-off dell' Università di Padova impegnata su scala globale in progetti pubblici e privati di valorizzazione del patrimonio naturale.

Secondo un'indagine interna dell'azienda veneta, a distanza di un anno dalla sua introduzione, la figura, nonostante le difficoltà causate dal Covid, di azzerare i ritardi e le già rare dimissioni, velocizzare il raggiungimento degli obiettivi, aumentare la produttività e, complessivamente, migliorare nettamente motivazione, umore e qualità della vita professionale di un team di oltre 40 persone tra dipendenti, consulenti esterni e collaboratori. L'impatto principale di questo efficientamento è sul cost saving e nel primo anno di sperimentazione l'aumento di efficienza nella produttività è stato calcolato pari al 7,5%.

"Il Good Vibe Manager è capace di farti sorridere mentre aumenti la tua efficienza del 7.5% - spiega Alessandro Leonardi, ad di Etifor - ma soprattutto di stimolare l'attitudine all'innovazione di tutto lo staff e di sgravare in maniera sostanziale gli amministratori da alcune attività strategiche e di gestione del personale. La sua figura si innesta in un più ampio assetto valoriale che prevede l'azzeramento di qualsiasi forma di discriminazione, uguali opportunità di crescita per tutti, trasparenza sui salari e sulle prestazioni aziendali". (ANSA).