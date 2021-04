Vaccini: Veneto, completato ciclo per 5,3% popolazione

(ANSA) - VENEZIA, 02 APR - Sono state 24.356 le somministrazioni di vaccini anti-Covid effettuate ieri in Veneto, di cui 17.834 erano prime dosi, mentre per 6.522 pazienti è stato effettuato il richiamo. Il dato emerge dal report regionale aggiornato alle ore 23.00 di ieri.

In totale, dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 929.766 dosi, pari al 93,6% dei vaccini forniti alla regione; le prime dosi sono state 670.481, che hanno coperto il 13,7% della popolazione, mentre ad aver completato la copertura vaccinale sono stati 259.285 cittadini, pari al 5,3% della popolazione. Il 70,9% della fascia d'età oltre gli 80 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. (ANSA).