ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, rischio stop a vaccinazioni

A frenare la corsa al vaccino sono in particolare le 38 mila dosi di Moderna che anziché domani arriveranno venerdì, e quelle di AstraZeneca - ne sono attese 100 mila - "che avremo probabilmente sabato mattina", mentre sono giunte in regione le 83 mila dosi di Pfizer. "'Sballando' gli arrivi delle forniture - ha rilevato Lanzarin - ci sono Ulss come l'Euganea che hanno vaccini per oggi e domani ma venerdì dovranno sconvocare chi era già in lista. E per gli eventuali accompagnatori non so se possono essere vaccinati".

L'andamento delle somministrazioni finora ha avuto un buon ritmo: 245.316 persone, pari al 5% della popolazione, hanno completato finora il ciclo vaccinale, e 623.005 (12,8%) hanno ricevuto una sola dose. Complessivamente, dal 27 dicembre scorso sono state effettuate 868.537 somministrazioni, l'87,4% delle forniture al Veneto. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 35.464 inoculazioni, delle quali 30.321 di prime dosi, e 5.116 di richiami. Gli anziani over 80 che hanno ricevuto almeno una dose sono il 65,1% del totale.

Sul fronte del personale sanitario è stato vaccinato l'85%, comprendendo in questo elenco i medici e il personale del comparto. A non aver ricevuto la dose sono stati 10.200 sanitari.

I ritardi nella consegna delle dosi permetteranno di garantire in provincia di Treviso solo la somministrazione delle seconde dosi di Pfizer, domani, e il 'vax day' ad accesso libero di sabato 3 aprile, e sarà sospesa la vaccinazione degli accompagnatori over 65.

Tutto questo mentre in veneto si assiste a un'altra impennata di contagi quotidiani, con 2.317 nuovi casi in 24 ore. I decessi sono stati 35. Era dal 13 marzo scorso che il Veneto non registrava un dato giornaliero così alto di positivi al tampone (2.682). Il numero totale di infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 382.838, quello delle vittime a 10.625.

Sale ancora il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, 1.942 (+45), mentre scende di tre unità quello dei posti occupati nelle terapie intensive, oggi 299. I soggetti attualmente positivi sono 38.697 (+30).

