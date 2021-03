Veneto: impennata decessi, 52 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Improvviso aumento in veneto dei decessi per Covid-19 in Veneto, che registra 52 morti nelle ultime 24 ore, portando a 10.590 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 1.130 nuovi positivi al Coronavirus, per un totale di 380.521.

Gli attuali positivi in regione sono 38.667, 977 in meno rispetto a ieri. Prosegue l'aumento dei dati ospedalieri, con 16 ricoveri in area non critica che portano a 1.897 i letti occupati, e 7 ingressi in terapia intensiva, con 302 ricoverati.

(ANSA).