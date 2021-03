Vaccini: Zaia, non è possibile scegliere quale fare

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - "Se qualcuno con la prenotazione vuole scegliere quale vaccino fare, si vaccinerà alla fine". Lo ha precisato il presidente del Veneto Luca Zaia, precisando i termini della prenotazione via web online delle vaccinazioni.

"Ieri - ha aggiunto - mi hanno riferito che ci sono state 400 rinunce per AstraZeneca a Venezia. E' un problema tecnico-legale, non si scherza". (ANSA).