Vaccini: Veneto, da 1/4 sistema unico di prenotazione libera

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - Partirà dal primo aprile la fase di prenotazione via internet per le vaccinazioni nelle aziende Ulss del Veneto, tramite un'interfaccia unica. Lo ha annunciato oggi il presidente regionale Luca Zaia.

La pagina dedicata sarà accessibile dal sito di ciascuna Ulss, o dal portale regionale delle vaccinazioni. Una volta scelta la propria azienda sanitaria, l'utente digita il proprio codice fiscale; il sistema riconosce le persone o per classe d'età o per appartenenza alle categorie destinatarie della sessione vaccinale (fragili o disabili). Si aprirà quindi la 'slot' con le possibili sedi vaccinali. Si potrà scegliere sede, giorno e ora, e si avrà conferma, via cellulare o via mail, dove arriverà la scheda per l'anamnesi da precompilare e portare alla sede della vaccinazione.

Se ci fossero problemi per la prenotazione via web, dopo Pasqua sarà comunque ativato un call center dedicato con numero unico per le persone con difficoltà a prenotare.

La prenotazione online delle vaccinazioni anti-Covid sarà possibile anche in una delle 1.400 farmacie della reigone, grazie a un accordo che verrà approvato come delibera domani, per essere operativo da giovedì.

E' previsto un compenso a prenotazione pari a 2,90 euro per le farmacie ordinarie e di 3,10 euro a quelle "rurali" a basso reddito, che saranno a carico della Regione, dai finanziamenti a disposizione per la "farmacia dei servizi". (ANSA).