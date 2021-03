Pmi: Fedrigoni rinnova la sua immagine

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Fedrigoni, la storica cartiera veronese, ridisegna la sua immagine e, in particolare, la divisione dei materiali autoadesivi cambia nome e da Arconvert Ritrama diventa Fedrigoni Self-Adhesives.

Lo studio di grafica e design Pentagram ha razionalizzato i diversi marchi entrati nel gruppo nel corso di successive acquisizioni e creato un nuovo nome e un'immagine omogenea per la divisione dei materiali autoadesivi. "Con questo progetto di rinnovamento del brand poniamo le fondamenta per costruire un grande gruppo globale, proseguendo nel percorso di crescita che ci ha permesso di mitigare l'impatto del Covid-19 sul mercato e di raggiungere tutti gli obiettivi " commenta Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni. " 'Elevating Creativity' - sottolinea spiegando il motto - è la nostra missione: la scala, simbolo della città di Verona, è anche la nostra icona che rappresenta la volontà, attraverso i nostri prodotti, di supportare tutti i clienti a migliorare ed elevare i loro brand".

Lo scudo, caratterizzato dal tradizionale motivo a scala e dalla data di fondazione dell'azienda, resta un elemento fondamentale del brand Fedrigoni, scritto ancora in caratteri maiuscoli ma utilizzando al posto del carattere francese Peignot, l'italianissimo Forma, ideato nel 1968 dal type designer Aldo Novarese e ora reinterpretato in chiave moderna e personalizzata. Vince l'essenzialità. L'identità principale è monocromatica: bianco o nero, in base allo sfondo e all'utilizzo, cui si affianca una suite di grigi. (ANSA).