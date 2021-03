Vaccini: Regione Veneto, 51,1% over 80 con almeno una dose

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAR - In Veneto il 51,1% della popolazione sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Lo rileva il bollettino regionale diffuso oggi, segnalando che ieri sono state effettuate 29.903 vaccinazioni, di cui 24.502 prime dosi e 5.357 cicli completati.

In media, durante questa settimana (dati dal 22 al 25 marzio) sono state effettuatre 435 vaccinazioni al giorno ogni 100 mila abitanti, dato superiore - in base alla dashboard nazionale - ad altre regioni come Lazio (413), Emilia-Romagna (412) e Sicilia (406).

In totale dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 739.766 dosi, pari all'82,3% di quelle fornite. Le prime dosi sono 512.848, per il 10,5% della popolazione; i cicli vaccinali completati sono 226.837, pari al 4,6% della popolazione. (ANSA).