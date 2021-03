Venezia 1600: francobollo celebrativo con Iacopo de' Barbari

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Viene emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo di Venezia, nel 1600/o anniversario della fondazione, con valore di 1,15 euro e tiratura di 500 mila esemplari.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa su carta bianca, con bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta riproduce la xilografia "La Veduta di Venezia a volo d'uccello" di Iacopo de' Barbari, datata 1500, le cui matrici originali in legno e un esemplare sono conservati al Museo Correr di Venezia; in alto, a destra, è riprodotto il logo di Venezia 1600, che rappresenta la colonna con il leone alato di piazzetta San Marco, le cupole della Basilica di San Marco e le aperture tipiche della facciata del Palazzo Ducale.

L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Venezia, negli "Spazio Filatelia" delle principali città e sul sito poste.it.

Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro. (ANSA).