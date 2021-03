Nuovo packaging ecologico, Coca-Cola lancia Keelclip

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Coca-Cola lancia KeelClip un nuovo imballaggio in carta Fsc, dunque da filiera responsabile e 100% riciclabile, che elimina la plastica alle confezioni multiple di lattine. Il risultato è una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 per queste confezioni e un risparmio di 450 tonnellate di plastica all'anno.

Il lancio, spiegano dalla multinazionale, è frutto di un piano industriale da 9 milioni di euro negli stabilimenti di Nogara (Verona) e Marcianise (Caserta).

"La sostenibilità - ha sottolineato Manuel Biella, Direttore Supply Chain di Coca-Cola HBC Italia - è un valore cardine delle nostre scelte aziendali e del modo in cui facciamo impresa.

L'introduzione di KeelClip™, che si aggiunge ai numerosi progetti di innovazione e sostenibilità con investimenti di oltre 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni, è un ulteriore passo verso la riduzione dell'impatto delle nostre confezioni per un'economia sempre più circolare".

Questo nuovo sistema di imballaggio, costituito da una parte superiore in carta che aggancia le lattine e una centrale per stabilizzare la confezione, è presente sulle confezioni delle lattine da 330ml, 150 ml e 500ml regular di Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zuccheri, Fanta Original e Sprite. (ANSA).