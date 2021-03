Migranti: Padova, digiuno per profughi rotta balcanica

(ANSA) - PADOVA, 25 MAR - Inizia oggi il digiuno di solidarietà del gruppo di Padova, tra cui cittadini, associazioni e sindacalisti, per i profughi bloccati lungo la rotta balcanica. L'iniziativa rientra nella campagna di informazione e solidarietà "Tutte le vite valgono!", partita a gennaio dalla Rete Dasi (Diritti accoglienza solidarietà internazionale) Friuli Venezia Giulia. Obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma che coinvolge migliaia di migranti lungo la cosiddetta "rotta balcanica", dove rischiano di morire per stenti e assideramento. La campagna ha dato inizio ad un digiuno a staffetta, che coinvolge ogni giorno diverse persone. Oggi l'iniziativa arriva a Padova, con il coinvolgimento della Cgil insieme alle associazioni "Donne in Nero" e "Associazione per la Pace. (ANSA).