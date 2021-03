Covid: Veneto, +1.861 nuovi casi e 25 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Sono 1.861, un dato in calo rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 14 ore, che protanon il totale dei malati a 373.405. Lo riporta il bollettino regionale, segnalando 25 nuovi decessi, per un totale di 10.467 vittime dall'inizio della pandemia.

Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55) rispetto a ieri. Prosegue l'aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10). (ANSA).