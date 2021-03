Anas: inaugurato 1/o stralcio variante Vittorio Veneto

(ANSA) - TREVISO, 24 MAR - E' stato inaugurato oggi il primo stralcio della variante Anas di Vittorio Veneto (Treviso), per un investimento di 65 milioni, il cui scopo prioritario è quello di alleggerire il traffico di attraversamento che insiste sulla frazione di Serravalle.

Si tratta di un segmento lungo circa due chilometri, con una corsia per senso di marcia, che comprende anche la creazione di tre rotatorie, un ponte sul fiume Meschio e la galleria "S.

Augusta", lunga 1,5 chilometri. Il secondo stralcio, dalla località Rindola a quella di Savassa, è in fase di avvio.

"Ad oggi - ha ricordato l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini - in Veneto la società gestisce 730 chilometri di strade, 15 gallerie e oltre 300 ponti. Gli investimenti programmati sono pari a 2,8 miliardi di cui 900 milioni per opere di manutenzione. Interventi per 110 milioni sono già stati ultimati ed altri, per 70 milioni, sono in via di esecuzione.

Sul fronte delle manutenzioni, 103 milioni sono già stati utilizzati e 182 riguardano opere in via di esecuzione.

Complessivamente - ha concluso - nel 2020 i lavori per la manutenzione delle infrastrutture viarie Anas in Veneto hanno comportato spese per 55 milioni, quasi il 50% in più rispetto a quelle sostenute nel precedente esercizio".

Il presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme, da parte sua si è soffermato sul nuovo corso "green" di Anas, sottolineando gli investimenti per 27 milioni previsti sulla SS51 "Alemagna" che collega la pianura a Cortina d'Ampezzo per la realizzazione di opere in chiave "Smart road". Fra queste sono previste stazioni di ricarica di autoveicoli elettrici con alimentazione ricavata da generatori fotovoltaici, eolici e a idrogeno.

"Abbiamo anche un importante patrimonio immobiliare da valorizzare - ha aggiunto ancora Gemme, con riferimento alle varie case cantoniere - al cui interno pensiamo di installare anche dei centri di controllo remoti per gestire le funzioni delle Smart road". (ANSA).