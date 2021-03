Vaccini: Flor, 308 dosi ogni 100 mila abitanti

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAR - "Siamo a 308 dosi ogni 100 mila abitanti, la campagna vaccinale va bene". Lo ha affermato il direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor.

"C'è da perfezionare - ha precisato - qualche aspetto di organizzazione e logistica. Il piano di rete nazionale va bene, ma non per aiutare i 'furbetti', serve correttezza a livello interregionale. Noi lavoriamo per vaccinare e arrivare il giorno prima dell'arrivo della fornitura a 'magazzino zero'".

Flor ha quindi precisato che "al momento possiamo fare poco più di 25 mila vaccini al giorno da qui a martedì prossimo compreso, e per favorire alcune situazioni deboli incrementiamo le vaccinazioni sabato e domenica. Stiamo mettendo a punto la prospettiva per essere sicuri di arrivare alla prossima fornitura vaccinando più persone possibile. Oggi è arrivata la fornitura Pfizer, e abbiamo dosi fino a martedì prossimo; consumeremo il magazzino, e diminuiamo un po' la scorta. Per Moderna abbiamo avuto 30 mila dosi con un giorno di ritardo, molti li usiamo già per richiami a fragili e over 80, e teniamo la scorta un po' più alta. Non abbiamo AstraZeneca, per martedì andiamo a esaurimento delle 55 mila dosi che abbiamo in casa", ha concluso Flor. (ANSA).