Dante700: 195 attori veneti leggono 10 Canti della Commedia

È l'ora di "Dantesca 2021", una tre-giorni dedicata a Dante, nel settimo centenario della morte, per iniziativa del Comitato regionale veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori, che da giovedì 25, il "DanteDì", a sabato 27 marzo, Giornata mondiale del Teatro, vedrà la messa in onda di dieci canti della Divina Commedia, affidati alla lettura condivisa di 195 fra attrici e attori, attraverso la pagina Facebook, il canale YouTube e il sito fitaveneto.org.

Ciascun canto è stato diviso in gruppi di terzine, assegnati per sorteggio ai singoli attori, ognuno dei quali ha registrato autonomamente la propria parte, inviandola poi a Fita Veneto che ha provveduto al montaggio dei diversi canti.

I video delle tre cantiche sono accompagnati, in apertura e chiusura, da commenti sonori firmati da Stefano Maso, organista e compositore che ha scritto anche il brano di accompagnamento al video promozionale dell'evento. A completare "Dantesca", infine, la lettura di cinque sonetti, affidati alle compagnie partecipanti all'evento con il maggior numero di tesserati.

