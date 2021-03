Morto a Venezia il filosofo Giorgio Brianese

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - È morto ieri a Mestre (Venezia) Giorgio Brianese, professore associato di Filosofia teoretica all'Università Ca' Foscari Venezia. Aveva compiuto 63 anni venerdì scorso. Il 30 marzo avrebbe dovuto iniziare il corso avanzato in Ermeneutica filosofica per gli studenti di Filosofia dell'ateneo lagunare.

Allievo di Emanuele Severino, nella sua attività di ricerca si è sempre interessato alle valenze esistenziali e biografiche del discorso filosofico e alle relazioni tra filosofia, letteratura e musica. In particolare, si è occupato del pensiero dei filosofi Carlo Michelstaedter e Arthur Schopenhauer, ma anche di Nietzsche, Dostoevskij, Gentile. (ANSA).