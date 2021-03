ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto aspetta 130.000 dosi vaccino

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - E' sempre il fronte dei vaccini quello più caldo per il Veneto nelle battaglia con il Covid. Le scorte però, come spiegato dal dg della Sanità Luciano Flor, stanno finendo; nei magazzini degli ospedali vi sono poche decine di migliaia di fiale. Il governatore Luca Zaia ha però annunciato che questa settimana arriveranno in regione 134.370 dosi di vaccini. "Al momento - ha spiegato - abbiamo 16,224 dosi Pfizer che sono state intaccate per lo stop temporaneo di Astrazeneca; poi 12.363 di Moderna e 92.879 dosi di Astrazeneca, delle quali 23mila dei lotti bloccati". "Poi c'è una buona novità - ha aggiunto - con l'arrivo previsto a breve di Johnson&Johnson; sono fiducioso". In questi giorni le vaccinazioni sono proseguite anche con Astrazeneca, ma - ha confermato anche Zaia - vi sono state molte defezioni da parte degli insegnanti chiamati per la somministrazione dell'antidoto anglo-svedese. Solo a Padova, nell'hub della Fiera, sono 561 le disdette di vaccinazione con registrate dall'Ulss 6 Euganea, tra sabato e domenica.

In questo senso il governatore ha spiegato che verranno "rinforzate ancora di più le liste d'attesa". L'obiettivo della Regione, a breve scadenza, quello di chiudere al massimo nei primi di aprile le vaccinazioni di tutti gli over 80: "ne abbiamo vaccinati 151.753, il 37% del totale - ha reso noto Zaia - ce ne restano ancora 255.001. Però nel frattempo abbiamo vaccinato tutte le categorie previste dalla legge, le attività essenziali, gli insegnati, anche se su questi ultimi il problema è che c'è molto abbandono".

Sull'organizzazione vaccinale, la Regione ha annunciato che verrà realizzato un software per consentire alla popolazione di prenotare il vaccino tramite una piattaforma on line. Il modello di base è già in uso alla Ulss3 Serenissima e sarà' esteso a tutto il territorio, mantenendo comunque in vita le lettere inviate direttamente a casa e gli Sms, Il nuovo sistema dovrebbe entrare a regime il 30 marzo.

Sul fronte dei numeri, si osserva il consueto calo dei contagi nel bollettino del lunedì, dovuto al fisiologico rallentamento dei tamponi nel fine settimana. I nuovi positivi sono stati 981 nelle ultime 24 ore, i decessi 14, per un bilancio complessivo dall'inizio della crisi sanitaria di 367.536 infetti e 10.362 vittime. Cresce la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.714 (+43 ), quelli nelle terapie intensive 244 (+ 6).

(ANSA).